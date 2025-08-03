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03 августа 2025 в 16:50

Фигуристка Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов

Сергей Бурунов посоветовал Камиле Валиевой расслабиться и работать

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актер Сергей Бурунов дал совет Камиле Валиевой — «расслабиться и работать», рассказала российская фигуристка. Они вместе трудились над благотворительным проектом, передает РИА Новости.

«Расслабься и работай». И это работает, — процитировала олимпийская чемпионка слова актера.

На мероприятии, посвященном презентации проекта, Валиева продемонстрировала фотографию с Буруновым в ответ на вопрос о том, чьим коллегой она хотела бы быть в киноиндустрии.

Ранее актер Сергей Бурунов рассказал о своем подходе к личной жизни. Он сообщил, что не планирует в ближайшее время вступать в брак со своей возлюбленной. Артист подчеркнул, что предпочитает не торопиться в вопросах личной жизни. Бурунов также отметил, что у него непростой характер и ему трудно вести совместный быт.

До этого Сергей Бурунов посетил премьеру киноверсии спектакля МХТ «Жил. Был. Дом.». На нем была белая футболка с надписью «Скуфъ» в стиле старославянской кириллицы. Когда его спросили о значении надписи, артист ответил в шутку, что ему подарили эту майку и он не знает, что такое «скуф».

Сергей Бурунов
Камила Валиева
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