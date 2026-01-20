Опубликован ответ Лукашенко на предложение вступить в Совет мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно ответил на приглашение государственного секретаря США Марко Рубио вступить в Совет мира, пишет Telegram-канал «Пул Первого», публикуя снимок документа. В своем послании лидер дружественной республики уведомил Вашингтон в том, что с 16 января 2026 года Минск принимает устав организации.

Республика Беларусь настоящим принимает Устав Совета мира с даты данного письма, — говорится в тексте документа.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что страна получила личное обращение Трампа с предложением стать учредителем Совета мира. Отмечалось, что Лукашенко воспринял эту инициативу положительно.

Позже глава белорусского государства отметил, что слухи о необходимости взноса в $1 млрд (77,7 млрд рублей) для вступления в Совет мира по Газе не соответствуют действительности. Лукашенко указал на отсутствие требования о финансовом платеже и посоветовал для убедительности ознакомиться с официальными документами организации.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Трампа войти в состав Совета мира. Глава республики подчеркнул, что Астана намерена вносить свой вклад в достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.