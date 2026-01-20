«Позитивные»: Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым РИА Новости: Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым очень позитивными

Переговоры со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым оказались «очень позитивные», заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Как передает корреспондент РИА Новости, встреча прошла в Давосе.

Они были очень позитивными, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Дмитриев прибыл на переговорную площадку в Давосе. Отмечается, что здесь у него состоится несколько встреч.

Также указывалось, что индекс МосБиржи вырос из-за сообщений о планируемом визите представителей президента США Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву для встречи с главой РФ Владимиром Путиным, следует из данных на сайте площадки. Индикатор превысил отметку в 2700 пунктов.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все предыдущие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине. По его словам, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору».