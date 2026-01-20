Дмитриев, Уиткофф и Кушнер появились в павильоне США в Давосе

Дмитриев, Уиткофф и Кушнер появились в павильоне США в Давосе

Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США в Давосе, сообщает ТАСС. Визит проходит на полях Всемирного экономического форума.

Дмитриев зашел около 17:30 по местному времени. Вместе с ним в здание прибыли Уиткофф и Кушнер. Ожидается, что стороны обсудят мирный план США по Украине. Вокруг павильона была усилена охрана. У главного и запасного входов дежурили полицейские и сотрудники спецслужб в гражданском.

Ранее Дмитриев заявил, что попытки сделать Украину главной темой Всемирного экономического форума в Давосе не увенчались успехом. По его словам, этот вопрос не смог занять центральное место в повестке мероприятия.

Вместе с тем Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных». Он опубликовал соответствующую фотографию лидеров более чем 30 государств, преимущественно европейских, которые оказывают помощь Киеву и не исключают участия в миротворческой миссии на его территории.