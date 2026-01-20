Политолог назвал причину наркомании в армии Великобритании

В распространении наркомании среди британских солдат может быть виновата практика западных войск по употреблению стимуляторов в боевых условиях, сказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, у многих военных формируется лояльное отношение к наркотикам.

В боевых условиях в некоторых армиях мира для того, чтобы выдерживать психологическую и физические нагрузки, используются некоторые стимулирующие препараты. И у британцев подобный опыт тоже есть, — когда они участвовали в операциях в Афганистане, в Ираке и в других странах. Так что с этим может быть связано и такое легкое отношение к более опасным стимуляторам, — объяснил эксперт.

Козюлин отметил: некоторые британские военные могут считать, что тяжелая военная служба требует иных способов расслабиться.

Для нас, конечно, это звучит дико — в российской и советской армии это было и есть неприемлемо. Но для англичан, учитывая состояние их общества, это может быть негласной нормой, — сказал аналитик.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Великобритания намерена запустить в Киеве бизнес-центр, призванный упростить и ускорить поставки оборонной продукции на Украину. Центр будет оказывать поддержку британским малым и средним компаниям, для которых работа в стране затруднена из-за ограничений на поездки, повышенных требований к безопасности и страхованию.