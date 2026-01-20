Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 21:18

Политолог назвал причину наркомании в армии Великобритании

Политолог Козюлин: стимуляторы провоцируют наркоманию в британской армии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В распространении наркомании среди британских солдат может быть виновата практика западных войск по употреблению стимуляторов в боевых условиях, сказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, у многих военных формируется лояльное отношение к наркотикам.

В боевых условиях в некоторых армиях мира для того, чтобы выдерживать психологическую и физические нагрузки, используются некоторые стимулирующие препараты. И у британцев подобный опыт тоже есть, — когда они участвовали в операциях в Афганистане, в Ираке и в других странах. Так что с этим может быть связано и такое легкое отношение к более опасным стимуляторам, — объяснил эксперт.

Козюлин отметил: некоторые британские военные могут считать, что тяжелая военная служба требует иных способов расслабиться.

Для нас, конечно, это звучит дико — в российской и советской армии это было и есть неприемлемо. Но для англичан, учитывая состояние их общества, это может быть негласной нормой, — сказал аналитик.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Великобритания намерена запустить в Киеве бизнес-центр, призванный упростить и ускорить поставки оборонной продукции на Украину. Центр будет оказывать поддержку британским малым и средним компаниям, для которых работа в стране затруднена из-за ограничений на поездки, повышенных требований к безопасности и страхованию.

Великобритания
армия
наркомания
скандалы
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Единственный путь из России в Грузию временно перекрыт
Все об ОСАГО: сколько стоит в 2026 году, как не переплатить
Премьер Канады указал на тяжелый период для НАТО
Калашникова удивилась ссоре Самойловой и Джигана
«Мировой лидер»: Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
«Позитивные»: Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
Дмитриев, Уиткофф и Кушнер появились в павильоне США в Давосе
Опубликован ответ Лукашенко на предложение вступить в Совет мира
Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону
Политолог назвал причину наркомании в армии Великобритании
Родные неожиданно поздравили Волочкову с юбилеем
Два человека погибли при пожаре в российском регионе
Минимальные запасы — максимальные риски: чему учит бизнес пиковая нагрузка
Угостившая пирожками Путина пекарня рискует закрыться
Водителей старше 65 лет предупредили о новых правилах медкомиссии
Военэксперт назвал основную проблему британской армии
Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Сотрудникам МЧС расширили полномочия
В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов
Иностранцы массово поехали в Якутию ради экстремальных морозов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.