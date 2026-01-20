У британской армии наблюдается типичная проблема западных профессиональных вооруженных сил — малая численность при большом количестве солдат, вышедших из низов общества, сказал NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его словам, недавние скандалы с употреблением английскими солдатами наркотиков объясняются именно этим.

Профессиональная армия по западному образцу, которая у нас в России, слава богу, не состоялась, как раз и характеризуется весьма проблемным соотношением — очень мало людей, и это в основном люмпены. При этом офицерство оторвано от рядового и сержантского состава, в которых может процветать не только наркомания, но и все что угодно, — сказал Храмчихин.

Эксперт добавил, что в условиях нехватки личного состава командованию зачастую не приходится выбирать.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили с территории засекреченной базы военной разведки Великобритании более 50 т медного кабеля. Ущерб от кражи превысил 400 тыс. фунтов стерлингов (более 41,6 млн рублей). Злоумышленники проникли на объект средь бела дня, прорезав отверстие в ограждении по периметру.