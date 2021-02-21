Борис Невзоров назвал новорождённую дочь в честь убитой жены

https://static.news.ru/photo/7fba337c-74e6-11eb-bf67-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Борис Невзоров решил назвать своего третьего ребёнка в честь погибшей супруги Анастасии Ивановой. Девочку родила его сожительница Елена в конце 2020 года.

С Ивановой артист поженился в 1982 году после бурного романа на съёмочной площадке. Через два года на свет появилась Полина. Когда ребёнку было девять лет, женщину жестоко убили. Тело возлюбленной обнаружил сам Невзоров. Позже стало известно, что преступление совершил родственник их знакомых, который украл видеомагнитофон и золотые украшения. Актёр тяжело пережил утрату и надеется, что новорождённая дочь проживёт долгую и счастливую жизнь.

Да, малышку зовут Настенька. Уверена, вторая Настя Невзорова будет счастливой, любимой. А первая была святой женщиной, которую настигла такая ужасная смерть. Конечно, немного поздно он снова стал отцом. Но над нами Всевышний. И только он определяет, кому, когда и что суждено, — рассказала подруга артиста Татьяна Судец.

Новую возлюбленную Невзоров встретил в Малом театре, где она работает бухгалтером. Они смогли достичь гармонии в отношениях, несмотря на разницу в возрасте в 30 лет, передаёт «Экспресс газета».

Как писал NEWS.ru, ранее Невзоров рассказал, что они с возлюбленной во время пандемии самоизолировались на даче, на свежем воздухе. В отличие от многих своих коллег по цеху, артист не жалуется, что отсутствие работы во время пандемии его подкосило.