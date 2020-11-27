Возлюбленная 70-летнего Бориса Невзорова ждёт ребёнка

https://static.news.ru/photo/7a736d2c-3100-11eb-ab4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Борис Невзоров и его избранница Елена Хрипунова, скоро станут родителями. Артист шутит, что пара продуктивно провела карантин.

Как рассказал Невзоров, они с возлюбленной во время пандемии самоизолировались на даче, на свежем воздухе. В отличие от многих своих коллег по цеху, артист не жалуется, что отсутствие работы во время пандемии его подкосило, передаёт «Экспресс-газета».

В нашем Малом театре актёров поддерживают: все пять месяцев, что не работали, зарплату мы получали. А на даче хорошо — свежий воздух, — поделился Невзоров.

Для актёра ребёнок станет третьим, а для Хрипуновой, которая трудится в том же Малом театре бухгалтером, — первым.

По животу вроде будет девочка, а там посмотрим. Ждём! У Лены уже возраст, 45, а для неё это будет первый ребёнок. У нас хороший врач. Дай бог, все сложится хорошо. Мы счастливы! — признался Невзоров.

Официально актёр был женат три раза, в двух первых браках у него родились дочь и сын.

Как писал NEWS.ru, 73-летний продюсер Бари Алибасов и его помощница Виктория ждут ребёнка. Об этом заявил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.