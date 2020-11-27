Возлюбленная 70-летнего Бориса Невзорова ждёт ребёнка

Актёр Борис Невзоров и его избранница Елена Хрипунова, скоро станут родителями. Артист шутит, что пара продуктивно провела карантин.
Как рассказал Невзоров, они с возлюбленной во время пандемии самоизолировались на даче, на свежем воздухе. В отличие от многих своих коллег по цеху, артист не жалуется, что отсутствие работы во время пандемии его подкосило,
В нашем Малом театре актёров поддерживают: все пять месяцев, что не работали, зарплату мы получали. А на даче хорошо — свежий воздух, — поделился Невзоров.
Для актёра ребёнок станет третьим, а для Хрипуновой, которая трудится в том же Малом театре бухгалтером, — первым.
По животу вроде будет девочка, а там посмотрим. Ждём! У Лены уже возраст, 45, а для неё это будет первый ребёнок. У нас хороший врач. Дай бог, все сложится хорошо. Мы счастливы! — признался Невзоров.
Официально актёр был женат три раза, в двух первых браках у него родились дочь и сын.
Как писал NEWS.ru, 73-летний продюсер Бари Алибасов и его помощница Виктория ждут ребёнка. Об этом заявил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.