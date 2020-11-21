Бари Алибасов ждёт ребёнка от своей помощницы

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73-летний продюсер Бари Алибасов и его помощница Виктория ждут ребёнка. Об этом заявил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

Бари Каримович попросил меня сообщить всем эту радостную новость. Сейчас Виктория находится на шестой неделе беременности, — сказал Горжанкин.

По его словам, помощница Алибасова уже приняла решение, что будет рожать малыша. Она также выразила надежду, что ранее подавшая заявление на развод супруга продюсера — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — не передумает и доведёт процесс до конца.

Счастлива, что рожу ещё одного нанайца. Бари ещё всё может и даст фору многим молодым. Отдельное спасибо Лидии Николаевне и её адвокату Юлии Вербицкой-Линник, за то, что они решили вернуть подаренную Бари Каримовичу квартиру обратно. Теперь у них почти в руках дешёвая малогабаритная квартира в Новой Москве за два миллиона рублей. А у меня в руках гораздо больше — мой бесценный Бари, — сообщила Виктория.

В социальной сети Алибасов также выложил пост и поблагодарил возлюбленную за ребёнка.

Поклонники поздравили продюсера с радостным событием. Однако нашлись и те, кто принял новость за пиар-ход.