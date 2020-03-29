https://static.news.ru/photo/821b34d4-71d8-11ea-a2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/Global Look Press

Компания Abbott сообщила о разработке системы для тестирования коронавируса. Организация уже получила от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США разрешение на его использование в экстренных случаях.

Прибор занимает очень мало места и выдаёт предварительный результат за пять минут. Для точного диагноза аппарату требуется 13 минут, говорится на сайте разработчика.

Система анализирует биоматериал на наличие участка РНК коронавируса. Компания планирует поставлять по 50 тысяч тестов в день.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус COVID-19 мог существовать среди людей годами и даже десятилетиями до того, как его штамм был выявлен в китайской Ухани и начал убивать людей. Такое предположение сделала международная группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии. Учёные, которые изучают структуру новой инфекции, среди прочего пытаются определить его происхождение. На основании собранных они склоняются к тому, что вирус уже давно передался от животных людям и до определённого момента не представлял смертельной опасности. При этом, отмечают эксперты, возбудитель способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-носителей, но, возможно, проявляется во время инфекций у людей.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.