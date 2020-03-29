https://static.news.ru/photo/377e63f8-71d6-11ea-ab0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Коронавирус COVID-19 мог существовать среди людей годами и даже десятилетиями до того, как его штамм был выявлен в китайской Ухани. Такое предположение сделала международная группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии.

Учёные, которые изучают структуру новой инфекции, среди прочего пытаются определить его происхождение. На основании собранных они склоняются к тому, что вирус уже давно передался от животных людям и до определённого момента не представлял смертельной опасности.

При этом, отмечают эксперты, возбудитель способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-носителей, но, возможно, проявляется во время инфекций у людей, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на выводы исследователей, опубликованные в журнале Nature Medicine.

С выводами коллег согласен и доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здравоохранения США. По его мнению, в результате постепенных эволюционных изменений в течение многих лет вирус в конечном итоге приобрёл способность распространяться от человека к человеку и вызывать серьёзные, часто опасные для жизни заболевания.

Вместе с тем, актуальной остаётся и версия об искусственном происхождении вируса. Как писал NEWS.ru, он мог появиться в результате экспериментов по усилению функций патогенов, продолженных специалистами из США вопреки запрету на финансирование. По некоторым данным, участие в исследованиях принимали и учёные из Уханьского института вирусологии.