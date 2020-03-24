https://static.news.ru/photo/38fd4490-6d87-11ea-9b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Ying/Xinhua/Global Look Press

Новые факты о лабораторном происхождении коронавируса представили СМИ. Так, стало известно, что часть исследований США по усилению функций патогенов были продолжены, хотя правительство временно запретило их финансировать.

Специальное разрешение было выдано ряду исследований, включая вирусы гриппа, MERS и SARS. К тому же, конструкция искусственно созданного коронавируса была одобрена комитетом США по исследованию двойного назначения, пишут «Известия».

Принимали участие в исследованиях учёные из Уханьского института вирусологии, лаборатории которого был присвоен самый высокий уровень опасности ещё пять лет назад. В 2015 году материал о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса был опубликован в журнале Nature Medicine.

В публикации учёные подробно изложили методику создания искусственного патогена и проверки его способности к заражению на мышах и клетках эпителия лёгких человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские военные могли завезти коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции. С таким предположением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.