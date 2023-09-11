Зеленский хотел заключить пакт о ненападении: что известно об этом Возможна ли ситуация, когда украинские дроны больше не будут прилетать в Москву?

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Изначально было ясно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, стремящийся играть роль посредника в украинском конфликте, прилетал в Сочи говорить не только о зерновой сделке. В частности, в СМИ появилась информация, что турецкий лидер мог передать от имени президента Украины Зеленского предложение договориться о взаимном ненападении на столицы.

В легенды о сбитых «Кинжалах» никто не верит

Помните, как в начале СВО на претензии журналистов и аналитиков, почему наши ВВС не атакуют «центры принятия решений» в Киеве, официальные лица отвечали, что ведь нам надо с кем-то вести переговоры. Затем со ссылкой на бывшего израильского премьера появилась информация, что, мол, Владимир Путин обещал ему не покушаться на жизнь Зеленского.

Сведения эти официально подтверждены не были. Но Зеленский, который, по выражению Александра Лукашенко, в начале операции «сидел в подполе», смело стал ездить по прифронтовым городам, раздавая награды.

Так что с большой долей вероятности можно предположить, что Зеленский хочет заключить еще одну сделку. Поскольку ставшие мемами байки о том, что ПВО сбила сто процентов летящих к Киеву ракет, включая 20 «Кинжалов», уже даже смеха не вызывают.

Фото: МО РФ

Западную ПВО на всю Украину не растянуть

Есть еще один вопрос, который беспокоит команду Владимира Зеленского. Фактически все самые современные средства ПВО и ПРО, которые Киев получает от своих западных союзников, сконцентрированы в Киеве или вокруг него. Правда, попытки создать надежную защиту все равно себя не оправдывают. Не просто так Зеленский неоднократно пытался воздействовать на правительство Израиля, чтобы получить доступ к израильской системе «Железный купол», которая, впрочем, далека от стопроцентной надежности.

Понятно, что если все системы защиты сосредоточены в Киеве, то у наших войск развязываются руки для ударов по украинским портам на Дунае или по Одессе. Тем более что наши самолеты давно не заходят в зоны ответственности украинской ПВО, а используются исключительно в качестве летающих платформ для запуска крылатых ракет или планирующих фугасных бомб. А это в еще большей степени затрудняет работу украинской противовоздушной обороны.

Поэтому пакт о ненападении на столицы позволил бы украинским силам снять часть противовоздушных и противоракетных систем с Киева и передвинуть их, например, поближе к фронту.

Можно ли верить Зеленскому

Если в информации о предложении Эрдогана есть хоть крупица истины, то становится понятно, почему в последнее время украинские власти так часто атаковали дронами Москву, повредив остекление «Москва-Сити». И в последние дни БПЛА продолжают лететь к нашей столице, но перехватываются еще в области. Никакой военно-стратегической необходимости в такой тактике нет.

Однако можно предположить, что подобным методом шантажа нам и предлагали заключить пакт о безопасности столиц. Других вариантов у Киева в арсенале нет.

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