Блинкен прилетал не картошки ради: ему нужен компромат на Зеленского

Фото: Brendan Smialowski/AP/TASS

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину

Только крайне наивный человек мог предположить, что госсекретарь США провел два дня в Киеве исключительно ради воспоминаний украинского коллеги Дмитрия Кулебы и дегустации картошки-фри. Да и о новом миллиарде на вооружение можно было бы сообщить по телефону. Так для чего же был нанесен визит госсекретаря США Энтони Блинкена? Некоторые детали проясняются.

Зачем Америке Коломойский

Задержание украинского олигарха Игоря Коломойского было представлено как начало борьбы Зеленского с коррумпированными украинскими бизнесменами. Трудно поверить, что еще несколько лет назад весь «Квартал-95» отплясывал на улице, поздравляя «дорогого Игоря Евгеньевича с днем рождения». Однако Коломойский не просто создал политика Зеленского и его партию «Слуга народа», но и наверняка обезопасил себя, собрав весьма пикантное досье на своего протеже.

Этот архив (если он есть) крайне интересен и американским властям. Поэтому одной из целей двухдневного визита Блинкена могло быть получение гарантии того, что еще до Нового года Коломойский будет депортирован в США, где против него выдвинута масса обвинений. И где он легко может пойти на сделку со следствием и «сдать» Зеленского.

В результате у американской администрации появится рычаг, который позволит при желании убрать президента Украины в любой момент. Например, если янки решат начать переговоры по Украине с чистого листа. Зеленский понимает суть готовящейся ловушки и мучительно ищет выход.

Фото: Ukraine Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

Сколько еще ВСУ наступать

Накачка вооружениями украинской армии продолжается не для демонстрации танков Аbrams на Крещатике во время парадов. Естественно, что Блинкен вновь потребовал от Зеленского добиться успехов на фронте любой ценой. Важным моментом, как сообщают, были сроки, в течение которых вступающие в предвыборную кампанию американские демократы готовы ждать победных реляций от Киева.

Начав свой «контрнаступ» 4 июня, ВСУ так и не приблизились к намеченным целям типа выхода на побережье Азовского моря. В Вашингтоне долго продолжали гнать украинцев вперед. И постепенно расширяли допустимые временные рамки. Вероятно, теперь Блинкен жестко назвал окончательный временной предел нынешнего украинского топтания у наших редутов — ноябрь.

И если поздней осенью, за год до американских президентских выборов, ВСУ все так же будут стоять на одном месте, то Вашингтон может перейти к варианту Б — началу переговоров по урегулированию. И, как представляется, вряд ли на основе «плана Зеленского».

Так что Блинкен прилетел все-таки дурным вестником для Киева. Другое дело — какие мысли и планы в ноябре будут у Москвы...

Что Зеленский расскажет Джо Байдену

Визит Блинкена вызвал удивление еще и потому, что через полторы недели Владимир Зеленский сам прилетит в Америку для выступления на Генассамблее ООН, заодно еще и удостоится аудиенции у Байдена. Но, помимо выше изложенных распоряжений, госсекретарь, видимо, хотел дать украинскому лидеру инструкции по поводу предстоящего визита, проверить тезисы его выступления, добавить нечто новое.