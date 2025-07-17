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17 июля 2025 в 01:35

Созвучный с Зеленским бренд опроверг слухи о спонсировании ВСУ

Zielinski & Rozen опроверг информацию о поставках помощи для ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Zielinski & Rozen опроверг причастность к поддержке ВСУ и поставкам продукции украинским военным, заявляя, что распространяемая парфюмерия на фото — контрафакт. В официальном заявлении на сайте компании говорится, что бренд никогда не поддерживал украинских военных и не поставлял им свою продукцию.

Контрафакт особенно заметен по не соответствующей оригинальной продукции упаковке и этикетке, что легко проверить, сравнив фото из публикаций с настоящими товарами бренда. Так, за последние четыре года компания обнаружила более 2,5 тысячи лиц, занимающихся распространением поддельной продукции на маркетплейсах, свыше 350 исковых заявлений от компании удовлетворено.

Ранее генеральная прокуратура России потребовала признать экстремистами разработчика видеоигры «Мир танков» Малика Хатажаева и основателя компании Wargaming Виктора Кислого. Ведомство настаивает на запрете деятельности компании на территории России, а также требует передать государству 100% долей компании «Леста», связанной с разработкой и продвижением игры «Мир танков».

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