Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, написал глава государства в своем Telegram-канале. По его словам, украинская сторона всегда высоко ценит визиты американских партнеров.
Разговор с госсекретарем Блинкеном... Мы всегда высоко ценим визиты американских партнеров, — заявил украинский лидер.
Зеленский поблагодарил высокопоставленного чиновника из США за визит и поддержку, а также помощь в бюджетной сфере. Кроме того, он упомянул зиму, которую стране предстоит пережить.
Американский госсекретарь отметил, что прибыл в Киев с официальным визитом по просьбе президента США Джо Байдена. Он подчеркнул, что Вашингтон оказывает поддержку Украине с расчетом на ее будущее.
Перед началом встречи с Зеленским Блинкен заявил, что Байден надеется в скором времени провести переговоры с украинским коллегой. Предполагается, что они состоятся в Нью-Йорке, где во второй половине сентября откроется неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
Ранее Блинкен сообщил о намерении США выделить Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. По его словам, эти средства будут направлены, в частности, на усиление противовоздушной обороны страны.