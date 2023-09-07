Зеленский и Блинкен провели переговоры Зеленский заявил о встрече с госсекретарем США Блинкеном

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, написал глава государства в своем Telegram-канале. По его словам, украинская сторона всегда высоко ценит визиты американских партнеров.

Разговор с госсекретарем Блинкеном... Мы всегда высоко ценим визиты американских партнеров, — заявил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил высокопоставленного чиновника из США за визит и поддержку, а также помощь в бюджетной сфере. Кроме того, он упомянул зиму, которую стране предстоит пережить.

Американский госсекретарь отметил, что прибыл в Киев с официальным визитом по просьбе президента США Джо Байдена. Он подчеркнул, что Вашингтон оказывает поддержку Украине с расчетом на ее будущее.

Перед началом встречи с Зеленским Блинкен заявил, что Байден надеется в скором времени провести переговоры с украинским коллегой. Предполагается, что они состоятся в Нью-Йорке, где во второй половине сентября откроется неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Блинкен сообщил о намерении США выделить Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. По его словам, эти средства будут направлены, в частности, на усиление противовоздушной обороны страны.