Кулеба рассказал Блинкену, где похмелялся в студенчестве Кулеба рассказал Блинкену, что в студенчестве похмелялся в «Макдоналдсе»

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что в студенчестве похмелялся в ресторанах фастфуда. Видео разговора дипломатов опубликовал в Twitter (X) PR-директор канала C-SPAN Ховард Мортман. Украинский министр отметил, что в молодости для него лучшим выбором после встреч с друзьями был «Макдоналдс».

Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья было пойти в «Макдоналдс». Я бы пошел туда и купил двойной чизбургер, большую кока-колу, и это был бы мой похмельный завтрак, — сказал дипломат.

Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября из Польши. Третий свой визит на Украину с момента начала СВО госсекретарь начал с посещения вместе с Кулебой кладбища в Киеве. Поездка Блинкена на кладбище оказалась весьма символичной, учитывая масштабы потерь украинской армии, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, там глава американского дипведомства увидел, чего в действительности ВСУ добились за все время контрнаступления.

Ранее Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой сообщил, что власти США выделят Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. По его словам, речь идет о военной и гражданской помощи. В частности, средства будут направлены на усиление противовоздушной обороны Украины.