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16 июля 2025 в 22:30

Baza сообщила об атаке дронов ВСУ по Белгороду

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Telegram-канал Baza сообщил об атаке дронов Вооруженных сил Украины по Белгороду. Канал уточнил, что в результате украинских ударов пострадали минимум три человека. Местные власти и Министерство обороны России не комментировали эту информацию.

Baza добавила, что из-за атаки беспилотников в городе начались пожары. Другой информации о случившемся пока нет.

Ранее российская система радиоэлектронной борьбы подавила два дрона Вооруженных сил Украины над Смоленской областью, заявил губернатор региона Василий Анохин. Он добавил, что на месте падения обломков уже работают оперативные службы.

До этого российские средства ПВО перехватили более 170 беспилотников Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Также, по данным ведомства, были уничтожены четыре управляемые авиабомбы противника.

Также российская армия ночью нанесла мощный удар по энергетическим и военным объектам в Кривом Роге, Виннице и Харькове. Атаки затронули родной регион президента Украины Владимира Зеленского. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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