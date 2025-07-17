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17 июля 2025 в 00:05

Стилист Влад Лисовец назвал три главных модных тренда лета

Лисовец: голое тело, сапоги и необычные очки являются трендами этого лета

Владислав Лисовец Владислав Лисовец Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Голое тело, футуристичные очки и сапоги являются главными модными трендами лета 2025 года, заявил NEWS.ru стилист Влад Лисовец на премьере фильма «Прогулка» режиссера Алексея Учителя. Он также отметил, что все это связывает скандал.

Голое тело, сапоги, потому что скандал всегда в моде, и футуристичные очки, — подчеркнул стилист.

Ранее Лисовец рассказал, что летние наряды не стоит перегружать яркими цветами. По его словам, цветовая гамма летней одежды может быть абсолютно разной — от насыщенных оттенков до глубоких зимних тонов, но главное — соблюдать баланс.

Также стилист Анна Гладкова заявила, что при выборе одежды для фотосессии важно избегать ошибок, которые могут испортить даже самые профессиональные снимки. По ее словам, не следует надевать одежду с мелкими узорами, которые создают «шум» в объективе.

До этого эксперт по этикету Екатерина Богачева заявила, что даже в жару неприлично оголять плечи и стопы в городских общественных заведениях. Она посоветовала в таких местах носить легкие брюки и закрытую обувь.

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