Стало известно, ответит ли Коломойский на арест покушением на Зеленского Сенатор Цеков усомнился в покушении на Зеленского после ареста Коломойского

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Украинский олигарх Игорь Коломойский, вероятнее всего, не будет организовывать покушение на президента страны Владимира Зеленского из-за своего ареста, предположил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, предприниматель не станет обижаться на главу государства, так как он разделяет его взгляды на борьбу с личными врагами. Кроме того, добавил Цеков, Коломойский также испытывает страх за свою жизнь, поэтому он не будет передавать кому-либо компрометирующую информацию о Зеленском.

Честно говоря, сомневаюсь, что Коломойский может попытаться организовать покушение на Зеленского, тем более находясь под арестом. Это же компания беспринципная. У них одна идея — как можно больше заработать, использовать свалившуюся в руки власть в своих интересах. По большому счету, Коломойский не будет обижаться на него, так как это соответствует его взглядам на то, как надо действовать против бывших и настоящих врагов, — заявил Цеков.

Сенатор также подчеркнул, что действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении Коломойского с высокой долей вероятности согласованы с Зеленским, поэтому любая информация от Коломойского, касающаяся президента страны, скорее всего, не дойдет до граждан.

На Украине никакого правосудия не существует, Зеленский устраивает расправы над своими финансовыми и политическими оппонентами. Коломойский в данной ситуации, думаю, бессилен, — подытожил сенатор.

Служба безопасности Украины ранее предъявила Игорю Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Следствием установлено, что в период с 2013 по 2020 год он легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу. В этой схеме использовались подконтрольные олигарху банковские учреждения.