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16 июля 2025 в 20:08

Зеленский сделал важное заявление о Шмыгале

Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост министра обороны Украины. Он добавил, что документы подписаны.

Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны, — сказал Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что состав украинского правительства должен измениться 15 июля. По его прогнозу, новым главой кабинета министров станет вице-премьер Юлия Свириденко.

Как уточнил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, назначение Свириденко главой кабинета министров Украины не повлияет на внутреннюю политику страны. По его мнению, перестановка нужна для того, чтобы сделать правительство «более гибким для европейских хозяев».

Сообщалось, что отставка Шмыгаля и замена его на Свириденко может усилить влияние главы офиса Зеленского Андрея Ермака. По данным журналистов, изменения также могут отвлечь внимание от провалов ВСУ на передовой и коррупционных скандалов внутри страны.

Украина
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
минобороны
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