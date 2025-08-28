День знаний — 2025
28 августа 2025 в 13:20

Стало известно о проблеме с возрастом в украинской армии

Эксперт Таран: средний возраст бойцов в украинской армии достиг 44 лет

Средний возраст военнослужащих украинской армии достиг 44 лет, заявил глава центра подготовки операторов БПЛА Виктор Таран в эфире телеканала «Новости. LIVE». По его прогнозам, страна не сможет омолодить войска из-за оттока молодежи за границу.

Люди начнут выезжать. Я знаю, что многим эта мысль не нравится, но я ее повторю, мы не сможем омолодить армию, средний возраст которой уже перевалил за 40 лет, если не ошибаюсь, он достигает 44 года, — отметил эксперт.

По мнению Тарана, решение украинского правительства разрешить молодым людям до 23 лет свободно покидать страну подрывает планы контрактного набора среди граждан в возрасте 18–24 лет. Он подчеркнул, что высокий возраст военнослужащих негативно сказывается на боеспособности армии.

Ранее глава неправительственной организации «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник заявил, что подавляющее большинство молодых людей, уехавших с Украины, не планируют возвращаться. По данным эксперта, до 90% эмигрантов намерены остаться в Европе из-за высоких доходов и достойного уровня жизни.

Украина
ВСУ
прогнозы
молодежь
