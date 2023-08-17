«Ты прикрой меня»: 10 новых цитат Лукашенко о Путине, Пригожине, ТЯО и СВО

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с украинской журналисткой Дианой Панченко обсудил российскую СВО, попытку мятежа ЧВК «Вагнер», признание Крыма, переговоры Москвы и Киева, здоровье Владимира Путина и многие другие темы. NEWS.ru собрал самые яркие высказывания белорусского лидера.

Об условиях применения Белоруссией ядерного оружия

«Мы не будем медлить и наблюдать. Как только агрессия против нас, мы, согласно плану (а планы я публично утвердил, но, конечно, не рассказал об этих планах конкретно, какие они будут), ответим мгновенно всем тем, что у нас есть.

И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать. Да, ядерное оружие — это сильный сдерживающий фактор. Но это тактическое ядерное оружие, не стратегическое. Поэтому мы применим его мгновенно, как только против нас будет агрессия».

О войне Белоруссии и Украины

«Нас обвиняют в том, что мы тут способствовали началу войны. Да нет, война уже шла. И вы ее развязали. Украинцы ее развязали — эту войну против Беларуси. Экономическую войну прежде всего.

Вы на южном направлении объявили нам блокаду. Вы не пускали наши самолеты раньше, чем это сделали европейцы. Вы наши грузы не пропускали. А потом вообще тысячи вагонов с минеральными удобрениями, которые мы грузили здесь, в одесском порту, арестовали».

О возможных переговорах России и Украины

«Если вы сейчас не остановитесь, это будет [распад Украины]. Если сейчас вы не сядете за стол переговоров. Россия предлагает это. Вы не хотите. Не хотите — не надо. Мощи России хватит. И никакой Запад вам в этом отношении не поможет. Надо взять голову в руки и действовать еще исходя из реалий.

Но действовать в интересах вот этой огромной красивой территории. Запад уже начинает понимать, что ничего не будет. Даже с помощью Запада Украина не сможет выдержать».

О пребывании ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

«Это было мое предложение. Чтобы погасить этот мятеж, пожар, надо было принимать любые условия, потому что не дай бог мятеж — жарко было бы всем. Может быть, западники, как ты говоришь, и американцы сразу обрадовались, что мятеж.

А потом они очнулись и сейчас говорят: „Слава богу, что этот вариант не прошел“. Почему? Они больше всего переживали за ядерное оружие — у кого в руках оно окажется. У „Вагнера“, у Жени Пригожина? Мало бы не показалось. Поэтому уже даже самые злейшие наши враги не хотели этого развития событий и этого мятежа».

О возможных последствиях мятежа ЧВК «Вагнер» в России

«Россия справилась бы и с этим так называемым мятежом. Это бы большой кровью обошлось. Но, я думаю, справились бы. Вплоть до того, что с фронта сняли бы подразделения, но справились бы.

Но сам этот марш говорит о том, что это невозможно и не нужно. Откровенно говоря, уже следующие мятежники будут, делая выводы из этого мятежа, бояться это предпринимать».

О будущем президенте России

«Следующим президентом России будет Путин <...>. Что касается свержения Путина, о чем желает Владимир Зеленский и его сторонники, пусть попробуют. Если им мало этих проблем, получат еще больше проблем. Никто сегодня Путина никуда не свергнет. То, что Путин ослаблен, — это полная чепуха! Путин просто более мобилизован, хитрее и мудрее».

О статусе Крыма

«Путин никогда не настаивал, чтобы Беларусь признала Крым и Абхазию <...>. Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика любой дипломатии, я так считаю. Сесть за стол переговоров и обсуждать все — и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Всё там надо обсуждать. Садимся, вырабатываем повестку дня».

О возможностях ВС РФ

«У России сегодня на фронте новейшее оружие, уже беспилотников хватает. Уже совсем другая армия. И самое опасное — они имеют 250 тысяч добровольческий корпус. Россия имеет 250 тысяч, которые сейчас подготовлены и в резерве».

О разговоре с Путиным перед началом СВО

«Он мне дословно сказал (впервые тоже об этом вам говорю): „Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники...“ Конечно, союзники, все знают наши договоры: против России кто-то воюет — мы вступаем в войну, против Беларуси — они вступают в войну, у нас единая армия фактически здесь создана. „Если вдруг что случится... (слова Владимира Путина)“. Я говорю: „Слушай, что может случиться?“ — „Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста“.

Цели спецоперации в принципе уже выполнены, потому что будущая Украина уже никогда не будет столь агрессивной и прозападной».

О Зеленском и взятии Киева

«Путин мне говорил, что можно быстро взять Киев, вопрос пары дней, но погибнет огромное количество людей. Но он переживал, что силы РСЗО и войска прячут за школы и жилые дома, поэтому ВС РФ стояли на окраине столицы Украины.

Зря Зеленский себе приписывает победу под Киевом. Он что, разбил российскую армию? Путин отвел эти войска. Зеленский в это время сидел в погребе, сил защитить с севера Киев у них не было».

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