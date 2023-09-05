Неуязвимая ракета: «Кинжал» может достать до бункеров Генштаба ВСУ «Кинжалами» готовятся оснастить российские самолеты пятого поколения

Фото: МО РФ

МиГ-31К

Впервые в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 использовал гиперзвуковую ракету «Кинжал». Прежде ее носителем был специально оборудованный перехватчик МиГ-31К. Как сообщили журналистам в Министерстве обороны России, первый экипаж, успешно выполнивший задачу, был представлен к госнаградам. Эксперты обратили внимание на значительное увеличение числа носителей высокоточных гиперзвуковых ракет дальностью до 2000 км. Почему «Кинжал» называют серьезной угрозой для противника — в материале NEWS.ru.

Где использовали «Кинжалы»

По данным СМИ, ракеты «Кинжал» были запущены по целям в Хмельницкой области. Здесь находится Староконстантиновский военный аэродром, на котором базируются самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации, в распоряжении которой имеются вооруженные крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.

Помимо аэродрома, в Хмельницкой области находится склад с ракетным и артиллерийским вооружением, который неоднократно подвергался ударам российской авиации.

Какими возможностями обладает «Кинжал»

Как рассказал NEWS.ru военный аналитик, капитан первого ранга запаса Александр Хроленко, гиперзвуковой «Кинжал» с осколочно-фугасной (480 кг) или ядерной боеголовкой (мощностью от 5 до 50 килотонн) летит со скоростью свыше 12 тысяч км/час или 204 км/мин.

«Кинжал» является новейшим комплексом РФ. Он имеет гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и маневрирует на пологой траектории, что позволяет гарантированно перемещаться по любой системе ПВО — ПРО и уничтожить цель на удалении до трех тысяч километров. Носителями «Кинжалов» с 2018 года стали тяжелые истребители МиГ-31К и дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М», — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам Хроленко, Су-34 позволяет расширить географию и спектр целей поражения «Кинжалами».

В чем отличие самолетов-носителей «Кинжалов»

МиГ-31К может поднять для применения только одну ракету «Кинжал», отметил в беседе с NEWS.ru военный журналист Виктор Сокирко.

«Это означает, что один вылет позволит сделать только один пуск по объектам противника. После этого надо возвращаться на аэродром на перезагрузку. Су-34, судя по его характеристикам тоже сможет поднять в воздух только одну ракету, но все равно это более современная боевая машина, их в воздушно-космических силах РФ более 120. МиГ-34 все же осталось меньше, поскольку они эксплуатируются с 1981-го, потом проходили модернизацию», — поделился собеседник.

По словам Сокирко, наибольшую эффективность при пуске «Кинжалов» может показать стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который способен поднимать одновременно не менее трех аэробаллистических ракет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Перед атакой объектов противника. МиГ-31Л

Какие еще самолеты станут носителями «Кинжалов»

Боевое применение «Кинжалов» с помощью самолетов Су-34 военные эксперты назвали подготовкой к оснащению этими ракетами «сушек» пятого поколения. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru отметил, что ведутся работы по адаптации «Кинжала» к Су-57, что значительно увеличит его возможности.

«Отличительная особенность оснащения тяжелого истребителя Су-57 ракетами — они размещены в отсеках, внутри самолета, а не снаружи, как на „мигах“ и других „сушках“. Это важное отличие: самолет в этом варианте менее заметен для РЛС противника. Ракеты на внешних подвесках обнаружить легче», — уточнил военный эксперт.

Как отметил Леонков, самолеты пятого поколения Су-57 станут следующими, которые в зоне СВО испытают возможности «Кинжала».

«Расширение номенклатуры носителей ракет — это естественный ход событий. Су-34 работает по наземным целям, а МиГ-31К прежде всего наносил удары по морским целям, но затем выяснилось, что он может работать и на сухопутном театре военных действий. Особенность заключается в скоростных характеристиках. У МиГа для сухопутных боевых действий эти характеристики избыточны», — заключил эксперт.

В перспективе дальние ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-160 тоже смогут применять «Кинжалы».

Когда Россия впервые применила «Кинжал» в ходе СВО

Гиперзвуковой «Кинжал» с осколочно-фугасной боеголовкой был впервые применен уже в середине марта 2022 года. Тогда МиГ-31К атаковал ракетный арсенал в Делятине Ивано-Франковской области, напомнил Хроленко.

«Украинский военный объект расположен в 60 км от румынской, в 140 км от венгерской и в 170 км от словацкой границ — на глубине более 100 метров. В советское время здесь хранились ядерные боеголовки. В текущей ситуации Делятин очень удобен ВСУ для складирования натовских вооружений», — считает военный эксперт.

Александр Хроленко сравнил значимость тогдашнего применения «Кинжала» с первыми ударами крылатых ракет «Калибр» 7 октября 2015 года. Тогда пуски состоялись из Каспийского моря по объектам террористов на территории Сирии. Пролетев полторы тысячи километров, ракеты уничтожили оружейные заводы, узлы связи, склады боеприпасов и топлива. Теперь «Кинжал» делает уязвимыми бункеры генштаба ВСУ и других важных военных объектов, считает Хроленко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МиГ-31К и Су-34 способны нести только одну ракету

Когда создали первые ракеты «Кинжал»

Впервые стало известно о создании гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в марте 2018 года. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, что она поступила на вооружение в Воздушно-космические силы (ВКС). Тогда же был показан видеоролик об испытательном пуске нового ракетного комплекса. Как подчеркнул Путин, скорость полета «Кинжала» в десять раз превышает скорость звука, ракета в состоянии достигнуть цели «за считанные минуты», и ее можно оснастить ядерной боеголовкой.

Минобороны РФ разъяснило, что «Кинжал» представляет собой модификацию ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов в декабре 2022 года, «Кинжал» оказался неуязвимым для ПВО Украины.

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