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18 июля 2025 в 13:17

«Предназначен для прорыва»: стало известно, чем США заменят самолет B-1B

Военэксперт Кнутов: США заменят B-1B ультрасовременным B-21 Rider

B-21 Rider B-21 Rider Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency

США могут заменить стратегический бомбардировщик B-1B Lancer на ультрасовременный B-21 Rider, который находится на финальной стадии испытаний, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот самолет похож на B-2 Spirit, который обладает улучшенной системой «Стелс» и передовой электроникой, что делает его ключевым элементом для прорыва ПВО противника.

Уже сейчас проходит испытания на финальной стадии стратегический бомбардировщик B-21 Rider, [который может стать заменой B-1B]. Внешне он очень похож на стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который используется США. В частности, он применялся для ударов по ядерным объектам в Иране, но имеет более усовершенствованное покрытие, двигатели, меньшую тепловую заметность, радиолокационную заметность. Там стоит ультрасовременная электроника. То есть это самолет, который предназначен именно для прорыва противовоздушной обороны, — пояснил Кнутов.

B-1B Lancer, по словам эксперта, уже морально устарел и активно выводится из эксплуатации. Он отметил, что этот бомбардировщик, созданный по технологии изменяемой геометрии крыла, обладает высокой радиолокационной заметностью и ограниченными возможностями в современных условиях.

B-1B Lancer свое отслужил. Американцы уже давно о нем отзываются не очень хорошо. Это самолет очень старой конструкции, он с изменяемой геометрией крыла, хорошо заметен на радиолокационных прицелах, на станциях наведения ракет. Американцы списывали эти самолеты достаточно активно. Сейчас небольшое количество машин еще осталось в строю, но говорить, что США дорожат этими самолетами, я бы не стал, — резюмировал Кнутов.

Ранее обозреватель The National Interest Харрисон Касс выразил мнение, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов могут отказаться от своих бомбардировщиков B-1B Lancer. Он объяснил это ориентацией Вашингтона на потенциальные конфликты с другими странами. В частности, Касс связал это с системами противовоздушной обороны России и Китая.

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