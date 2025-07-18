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18 июля 2025 в 09:38

США могут отказаться от бомбардировщиков B-1B из-за России

TNI: армия США откажется от B-1B из-за систем противовоздушной обороны России

Бомбардировщик B-1 Lancer Бомбардировщик B-1 Lancer Фото: Staff Sgt. Jake Jacobsen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов могут отказаться от своих бомбардировщиков B-1B Lancer, такое мнение высказал обозреватель The National Interest Харрисон Касс. Он объяснил это ориентацией Вашингтона на потенциальные конфликты с другими странами. В частности, Касс связал это с системами противовоздушной обороны России и Китая.

По мере того как США переходят от конфликтов в свободном воздушном пространстве, таких как Ирак и Афганистан, к конфликтам в оспариваемом воздушном пространстве с такими странами, как Китай и Россия, чьи системы ПВО становятся все более совершенными, B-1B будет недостаточно для преодоления ПВО, — говорится в публикации.

Касс добавил, что B-1B был создан для проникновения на территории стран, воздушное пространство которых прикрыто современными системами обнаружения. По его мнению, отказ США от бомбардировщиков демонстрирует, что для них малозаметность важнее скорости и мощи.

Ранее газета New York Times сообщала, что ВВС США использовали стелс-бомбардировщики B-2A Spirit для нанесения ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Эти действия стали частью усилий США по сдерживанию развития иранской ядерной деятельности.

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