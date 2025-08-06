Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:37

США уличили в отправке самолета к российским ядерным базам

Newsweek: США направили Boeing WC-135 к ядерным базам в Мурманской области

Boeing WC-135 Boeing WC-135 Фото: U.S. Air Force

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Boeing WC-135 направляется в сторону российских ядерных баз в Мурманской области, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на данные портала Flightradar24. По его информации, борт вылетел с крупной авиабазы Королевских военно-воздушных сил Великобритании Милденхолл на востоке страны.

Самолет ВВС США WC-135R вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Милденхолл, крупной британской базы на востоке Англии, а затем направился на север вдоль побережья к западу от Норвегии, — говорится в публикации.

Ранее политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что присоединиться к числу ядерных держав в ближайшие годы потенциально могут сразу несколько государств. По его словам, среди возможных кандидатов — Саудовская Аравия, Турция и Индонезия, а также ряд африканских стран.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия имеет полное право на принятие любых мер по развертыванию ракет средней и меньшей дальности. По его словам, Москва в этом вопросе больше ничем не ограничена.

США
ВВС США
Великобритания
самолеты
ядерные объекты
Мурманская область
