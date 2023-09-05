Что Эрдоган увез из Сочи: тайны договорённостей с Путиным

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

От завершившегося рабочего визита в Сочи турецкого президента не ждали больших сенсаций, учитывая сложившийся общий геополитический баланс. Потому и накануне переговоров никаких особых информационных утечек зафиксировано не было. Визит Эрдогана был рабочим, а президенты, хорошо друг друга понимающие, встретились, чтобы обсудить комплекс накопившихся проблем. И это несмотря на существование расхождений во взглядах на ряд острых вопросов.

Эрдогану будет что рассказать в Индии

За последнее время Реджеп Тайип Эрдоган стал первым представителем натовской страны, который не по телефону, а лично провел переговоры с Владимиром Путиным. Таким образом, турецкий лидер подтвердил свой особый статус привилегированного собеседника в глазах российского руководства (хотя и ходили слухи, что некоторые жесты Анкары серьезно подорвали взаимное доверие).

Мы пока не знаем, привез ли турецкий лидер послания от своих союзников по Североатлантическому альянсу. Судя по всему, Эрдоган озвучил в Сочи свои новые идеи по урегулированию украинского кризиса, которые он и представит в Индии, куда отправится на саммит «Большой двадцатки».

Эрдоган прилетит в Индию носителем информации о позиции России. Причем той, которую он получил из первых рук, а не в изложении мировых СМИ, всезнающих разведок или осведомленных Telegram-каналов. Естественно, обладание такой информацией — дополнительный политический капитал турецкого президента. А значит, к его встречам на полях «Большой двадцатки» будет прикован особый интерес.

Да, мы помним, что Россию в Индии будет представлять Сергей Лавров, но именно трактовка Эрдоганом переговоров с Владимиром Путиным будет для многих показательна.

Фото: kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Будет ли Турция в БРИКС

Не секрет, что Эрдоган стал проявлять интерес к присоединению к новому глобальному сообществу БРИКС+. И даже, как утверждают, заручился на этот счет поддержкой Китая.

Между тем Турция остается активным членом НАТО, а в Брюсселе и Вашингтоне на расширяющееся сообщество стран, стремящихся к полной суверенности, смотрят с большим подозрением. Так что, видимо, и в Москве поднимался вопрос присоединения турок к расширяющейся платформе сотрудничества. И произойти это может уже в 2024 году.

А еще не забываем, что Турция хочет активнее участвовать в проекте «Один пояс — один путь», который соединяет экономическими нитями Китай, Россию и Европу. Так что Эрдогану обязательно придется еще раз встречаться и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпином. А значит, найдется время лично обсудить выполнение тех проектов, что обсудили в Сочи. Конечно, членство в БРИКС+ пока не накладывает на его членов особых обязательств. Но не зря, видимо, Сергей Лавров в ходе своей встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом подчеркнул, что Россия ценит независимую политику Турции, нацеленную на защиту своих национальных интересов. И продолжения такой политики ждут и в Москве, и в Пекине.

Не только «зерновая сделка»

Почему-то на предварительном этапе подготовки встречи Эрдогана и Путина только и разговоров было о возможности возвращения России к «зерновой сделке». Хотя Москва неоднократно давала свои разъяснения по этой проблеме, которая уже превратилась в заметный фактор российской внутренней политики. Время жестов доброй воли вышло. И удары по украинским портам на Дунае накануне прилета Эрдогана были крайне красноречивы.

Не удивительно поэтому, что без новых гарантий для России «черноморская инициатива» осталась в подвешенном состоянии. Хотя турецкий лидер и говорил о новых предложениях на этот счет. Пока же подробно обсудили возможность поставок значительных объемов зерна беднейшим странам: турки готовы размолоть наше зерно и способствовать поставкам муки нуждающимся регионам, причем при финансовой поддержке Катара.

Но, как подчеркнул Владимир Путин, эта операция никоим образом не является заменой «зерновой инициативе», к которой Россия готова вернуться при условии выполнения давно данных ей обещаний. И если уж на то пошло, украинский зерновой экспорт — это менее 5% от общемирового. Вывоз его идет и через польские порты. Но при российском экспортном зерновом потенциале в 60 млн тонн ни угроза голода, ни резкий рост цен на продовольствие миру не грозят.

И еще один момент, на который надо обратить внимание. На встрече с турками в нашей делегации присутствовал глава Росатома Алексей Лихачев. А это значит, что стороны обсуждали и такие перспективные отрасли, как передовая энергетика и мирный атом. Но подробности об этих переговорах будут позже.

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