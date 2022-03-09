Советник главы офиса украинского лидера сообщил о покушениях на Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью «Украинской правде», что Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь. По его словам, у властей страны есть информация о том, что диверсионно-разведывательные группы намереваются зайти в правительственный квартал в Киеве. Так Подоляк прокомментировал публикацию в The Times, согласно которой были предприняты как минимум три попытки покушения на украинского лидера.

Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — NEWS.ru), которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее, — сообщил Подоляк.

По его словам, эти группы благодаря разведке и контрразведке ликвидируются «ещё на подходах», однако сами риски покушения по-прежнему актуальны.

Ранее врач-психиатр Алексей Звездин заявил, что у украинского лидера происходит истощение высшей нервной деятельности на фоне предельного утомления. По его словам, в состоянии такого запредельного утомления сужается сознание — человек не полностью ориентируется в пространстве, времени и собственной личности.

Однако о каких-либо патологиях в поведении Зеленского говорить нельзя, отметил психиатр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что анализировать заявления Зеленского нужно с оглядкой на его состояние, которое дипломат назвала «неадекватным».