Психиатр оценил состояние Зеленского

Врач-психиатр Алексей Звездин в разговоре с NEWS.ru оценил состояние президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что у украинского лидера идёт истощение высшей нервной деятельности. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что анализировать заявления Зеленского нужно с оглядкой на его состояние, которое дипломат назвала «неадекватным».

Он, конечно, склонен к перемене имиджа, личной перемене — актёр же. Поэтому есть определённые специфические отклонения, девиации характера, но это не патология. У него сейчас истощение высшей нервной деятельности происходит быстрее, чем у обычных людей, поэтому он пришёл в такое состояние. Чем он пользуется для коррекции... Я надеюсь, там не идиоты полные, иначе бы у них вообще всё развалилось там... Просто по-хорошему человеку надо дать выспаться, а возможности у человека такой нет, — считает эксперт.

По его словам, у Зеленского состояние предельного утомления. Это заметно по его последним выступлениям.

Я думаю, что это состояние предельного утомления. В состоянии такого запредельного утомления сужается сознание — человек не полностью ориентируется в пространстве, времени и собственной личности. Какой-либо патологии у Зеленского, по крайней мере в то время, когда всё было нормально, я не видел, — подчеркнул врач.

Накануне портал «Страна.ua» пришёл к выводу, что заявление президента Украины и главы партии «Слуга народа» Владимира Зеленского о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность государства, свидетельствует о готовности Киева согласиться на нейтральный статус страны.