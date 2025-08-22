«Запад в шоке»: глава Ростеха раскрыл темпы поставки оружия в войска Чемезов заявил, что Ростех поставил в войска 65% оружия от годового плана

Ростеху удалось поставить в войска 65% от годового плана особо востребованного вооружения и военной техники за первую половину 2025 году, заявил глава государственной корпорации Сергей Чемезов. По его словам, которые приводит РИА Новости, на Западе «в шоке» от данных темпов.

По особо востребованным образцам вооружений и военной техники идем с опережением — за первые полгода поставили в войска 65% от годового плана. Запад в шоке от наших темпов, — сказал Чемезов.

Он также ответил на вопрос, достиг ли оборонный сектор России предела в производстве оружия и военной техники. Чемезов заверил, что потолок еще очень высокий. По его словам, будет произведено столько оружия, сколько потребуется.

Напомню, что с начала СВО производство отдельных видов продукции выросло в десятки раз. И продолжает увеличиваться в разы ежегодно, — добавил Чемезов.

Ранее Чемезов сообщал, что по итогам 2025 года Ростех прогнозирует рост выручки до более чем 4 трлн рублей. Он отметил, что этот показатель превысит результаты 2024 года, когда выручка составила свыше 3,6 трлн рублей.