https://static.news.ru/photo/546e1804-7088-11ea-b216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прекращение работы объектов курортной сферы в Крыму ради недопущения распространения коронавируса стало вынужденной и оправданной мерой. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, в Крыму будут рады россиянам после того, как пандемия отступит, сообщает РИА Новости.

Но на сегодня всем лучше оставаться дома. Пока лучшее лекарство от пандемии — самоизоляция. Перемещение по стране несёт только угрозы жизни и здоровью людей, — отметил депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, приём и размещение граждан в санаториях и домах отдыха до 1 июня 2020 года. На этот же срок закрываются места массового отдыха на российских курортах. Кроме того, Мишустин поручил региональным властям настроить граждан на ограничение поездок, в том числе и туристических.