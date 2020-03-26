https://static.news.ru/photo/11a2c6f0-6fbb-11ea-be55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести запрет на бронирование мест, приём и размещение граждан в санаториях и домах отдыха до 1 июня 2020 года. На этот же срок закрываются места массового отдыха на российских курортах.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Кроме того, Мишустин поручил региональным властям настроить граждан на ограничение поездок, в том числе и туристических.

Также местным властям необходимо приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением тех, что осуществляют дистанционную торговлю, на период нерабочей недели — с 28 марта до 5 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы рассматривают вопрос о продлении выходной недели в случае необходимости. Ситуацию обсудят в конце следующей недели. На данный момент нерабочей объявлена неделя до 5 апреля. Но адекватные меры будут приняты в зависимости от ситуации с коронавирусом, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.