Росгвардия приблизится к обладанию тяжелой техникой Законопроект о расширении вооружений Росгвардии внесут в Госдуму 17 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную технику, будет внесен в Госдуму уже 17 июля, сообщил в своем Telegram-канале депутат Александр Хинштейн. По его словам, соответствующие поправки планируется внести в федеральный закон «О войсках национальной гвардии».

Сегодня внесем в Госдуму с коллегами законопроект, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении военную (в том числе тяжелую) технику, — сообщил парламентарий.

Глава ведомства Виктор Золотов ранее заявил, что Росгвардия получит тяжелые вооружения, в том числе танки, после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, данный вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Техника вагнеровцев же направлена в подразделения Вооруженных сил России.

Военный эксперт, публицист и полковник в отставке Виктор Баранец ранее объяснил NEWS.ru, почему Росгвардии необходимо тяжелое вооружение. Он подчеркнул, что «облачение» ведомства в новые доспехи позволит России быстрее добиться успехов в ходе специальной военной операции. Вместе с тем он отметил, что оснащение Росгвардии танками может вызвать недовольство у некоторых граждан, однако это «неправильное мышление», считает он.