Военэксперт объяснил необходимость оснащения Росгвардии тяжелым вооружением Военный эксперт Баранец: Росгвардии нужно вооружение для победы над внутренними угрозами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Росгвардии нужно вооружение для победы над внутренними угрозами, рассказал NEWS.ru военный эксперт, публицист, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, если удастся усилить ведомство и «облачить» его в новые доспехи, то у страны быстрее появится результат на поле боя в ходе СВО. Баранец напомнил, что до создания и реформы ведомства в стране существовали внутренние войска.

Когда появилась Росгвардия, мы сразу забыли, что у нас были когда-то внутренние войска. После реформы Росгвардию стали превращать в легкую кавалерию правосудия. Сейчас мощь внутренних войск нам очень нужна, и не только из-за СВО, но и для победы над внутренними угрозами. Ранее уже объявляли частичную мобилизацию, и, если мы берем добровольцев, формируем новые отряды, это говорит о том, что нам не хватает потенциала на поле боя, для армии нужна мощная подпорка. Я предчувствую, как либералы начнут выражать несогласие, почему Росгвардия, формировавшаяся для разгона митингующих, начнет разъезжать на танках, но это в корне неправильное мышление, — рассказал Баранец.

27 июня глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что ведомство получит тяжелые вооружения и танки после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, вопрос их передачи уже обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что военная техника ЧВК «Вагнер» будет направлена в подразделения Вооруженных сил России. В Минобороны заявили, что в настоящее время ведутся подготовительные мероприятия по ее передаче.