«Я будущий труп»: как Стерлигов попросил Бастрыкина похоронить себя Герман Стерлигов уведомил главу СК Бастрыкина о своей скорой смерти

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Герман Стерлигов

Бизнесмен Герман Стерлигов обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Что попросил предприниматель?

Когда умрет Стерлигов

В своем обращении к Бастрыкину бизнесмен отмечает, что «годы летят» и «когда-нибудь» он умрет. В связи с этим Стерлигов делает главе СК предложение, чтобы облегчить работу правоохранительным органам.

«Обращение Германа Стерлигова к Александру Бастрыкину по поводу трупа Германа Стерлигова. Уважаемый Александр Иванович! Даже если Господь дарует мне еще пожить, то все равно я когда-нибудь умру, и это всяко будет очень скоро, ведь годы летят стрелой. Так что по любому данное обращение актуально и своевременно. Поэтому обращаюсь к вам, чтобы, с одной стороны, облегчить работу вашим сотрудникам в выяснении того, как наступила моя смерть и как меня захоронили, а с другой, чтобы обезопасить своих сыновей от клеветы людей и подозрений со стороны правоохранительных органов», — пишет предприниматель на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Что Стерлигов предложил Бастрыкину

Бизнесмен напомнил, что он является христианином, поэтому его надо хоронить «в день смерти до захода солнца». По словам Стерлигова, он полностью «в расположении» Бастрыкина.

«Уважаемый Александр Иванович, если вы сочтете необходимым, вы можете прислать ко мне своих сотрудников заблаговременно, пока я еще жив, чтобы они запротоколировали мои намерения по поводу моей предстоящей смерти. Ведь что может быть лучше для опера, чем непосредственный опрос трупа — как он умер и как его похоронили. В данном случае этот опрос возможен: я тот самый будущий труп и я в вашем распоряжении», — отмечается в публикации.

Стерлигов приложил к посту фото «своего гроба». Он сообщил, что такой «подарок» ему преподнесли друзья на день рождения.

«На фото мой гроб, который дожидается меня на чердаке моего дома и который подарили мне друзья христиане на мой последний день рождения», — добавил бизнесмен.

Кто такой Герман Стерлигов

Стерлигов является одним из соучредителей первой в России товарной биржи («Алиса») и многих других проектов, включая и экстравагантные, к примеру, некоммерческое партнерство «Реестр непьющих мужиков».

С июня 2009 года чеканит в Москве и Лондоне собственную расчетную единицу «Золотой» (золотые жетоны, иногда условно именуемые монетами) весом в 1 тройскую унцию золота пробы 999,9. Стерлигов презентовал свой «Золотой» в прямом эфире канала CNBC.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Герман Стерлигов

Золотые жетоны предлагались группой компаний Стерлигова к продаже частным инвесторам, а также в качестве платежного средства за товары и услуги в международном масштабе. В феврале 2010 года группа компаний Стерлигова учредила «Биржу золота» для свободной торговли драгметаллами в Москве, однако Федеральная служба по финансовым рынкам отказала компании в выдаче биржевой лицензии.

Стерлигов известен как противник абортов, ультраконсерватор, православный фундаменталист, конспиролог и неолуддит. Осенью 2010 года им была инициирована кампания в прессе: на первой полосе газеты «Комсомольская правда» размещался баннер с фотографией ребенка и слоганом «Аборт — узаконенное детоубийство».

Считает, что на всей планете Земля необходимо отключить электричество. Убежден, что население Земли составляет не более 2 миллиардов человек.

Стерлигов отрицательно отзывается о представителях ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), предлагал ввести смертную казнь для геев. Он также запрещал им входить в свои магазины, где продаются фермерские продукты.

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