Названа сумма алиментов, которую получит дочь Стерлигова после развода

Дочь предпринимателя и борца за православные ценности Германа Стерлигова Пелагея после развода сыроваром Олегом Сиротой будет получать от него больше миллиона рублей в месяц, сообщает KP.RU со ссылкой на друга семьи. Всё хозяйство сыровара заложено, у него сотни миллионов рублей долгов по кредитам, сообщил собеседник.

Кредитов на сотни миллионов рублей. Как, впрочем, у большинства фермеров. По брачному контракту Пелагея не является поручителем по этим кредитам. По долгам фермерского хозяйства отвечает один Олег, без жены. В этом и смысл брачного контракта, он был заключён перед получением первого крупного кредита. <...> Пелагея и дети нуждаться не будут, там сумма алиментов сильно больше миллиона рублей в месяц, — сказал друг семьи.

Он добавил, что Сирота сначала боялся банкротства из-за таких выплат, но решил оставить как есть. Он в депрессии и «сидит на жёстких таблетках». У пары четверо детей, а женились они после того, как мужчина «выкупил» девушку у её отца за жеребца.

Моя невеста в ЗАГСе не то что стояла и молчала, а реально пыталась сбежать, рыдала, кричала, что не любит. Да какой там не любит — прямо говорила, что ненавидит и обязательно от меня сбежит, как только отпущу её руку. А её отец перед свадьбой сказал, что обратно не примет и идти ей теперь абсолютно некуда, — вспоминал Олег.

Ранее Пелагея рассказала, что по брачному контракту после развода остаётся без собственности, та вся записана на мужа, хотя женщина работала в его бизнесе. Соответствующий контракт она подписала, когда была на реабилитации после родов четвёртого ребёнка.