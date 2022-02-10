«Я была безалаберной и беспечной»: Пелагея Сирота о разводе с мужем

В семействе Олега Сироты скандал. Дочь предпринимателя Германа Стерлигова и жена фермера Пелагея написала пост в соцсетях, где рассказала, что разводится с мужем и по брачному контракту остаётся без собственности. У супругов четверо детей, а контракт, как рассказывает женщина, она подписала, когда была на реабилитации после родов четвёртого. Пост вызвал бурю обсуждений в соцсетях. В разговоре с NEWS.ru Пелагея Сирота впервые рассказала, как проходит развод с одиозным фермером.

— Вы впервые вынесли подробности вашей частной жизни на публику. Что вас заставило это сделать?

— Сегодня был первое заседание по разводу, судья перенесла развод на месяц, дала нам возможность как-то мирно урегулировать, потому что мы не достигли соглашения. Надеюсь, что Олег пойдёт навстречу и в ближайшие дни будет достигнуто соглашение. Я в своё время контракт подписала.

— Как так получилось, что по этому брачному контракту жена не получает ничего? В каком состоянии вы подписывали этот документ? Вы осознавали, что вы подписываете?

— Пять лет назад, когда родился наш четвёртый малыш, роды были тяжёлые, мы в реанимации лежали, а потом в реабилитации. В этот момент, уже на реабилитации был подписан брачный договор, по которому всё имущество, записанное на мужа — мужу, всё, что на жену — жене.

Олег это мотивировал тем, что это необходимо для бизнеса. Сейчас, когда Олег принял решение уйти, у меня ничего не осталось. Всё имущество записано на Олега: и машина, и сыроварня, и бизнес. Я не имею право ни на что.

— То, что вам ничего не принадлежит, вы поняли только сейчас?

— Я жила на доверии, когда подписывала контракт. Олег за все годы брака никогда не давал в себе усомниться, он всегда был честен, добр, у нас были очень хорошие отношения, крепкая семья. Я никогда не думала, что мне надо проверять, что там на меня записано, а что нет.

Может, это моя ошибка. Я была безалаберной и беспечной, но это так

Когда он уже ушёл, он сказал, что бизнес его и я не имею право на него. И я додумалась, что действительно я не имею права на бизнес, в котором я работала, как и жена любого фермера. Сельское хозяйство — такой бизнес, где обычно работают семьями.

vk.com/Пелагея Сирота

— Получается, вы это обнаружили, когда начался раздел имущества?

— Я не обнаружила, я поняла, что у меня ничего нет. Я это осознала. У меня был дом, который был мне подарен, но он заложен на строительство коровника на много лет. Коровник мы построили, а дом заложен.

Этот вопрос меня очень волнует, потому что я понимаю, что может случиться что угодно в жизни и Олег не по своей воле может потерять возможность выплачивать эту возможность. Дом просто отберут, а у меня больше ничего нет.

— Ваш супруг пообещал, что дети будут обеспечены?

— Олег выплачивает ипотеку и говорит, что будет её выплачивать, если ничего не случится. Но случится может что угодно за эти 15 лет.

— Как вы думаете, с какими чувствами он встретит предложение расписать имущество поровну, несмотря на договор?

— Не могу сказать за него, сложно представить. У него жёсткая позиция, что сыроварня только его. Так что он не встретит это с радостью, я думаю. Понятно, что для него сейчас это только его. Хотя он сам всегда позиционировал, что это всё мы вместе, мы правда всё делали вместе. Просто что-то поменялось за последние что-то около года.

— Какая сумма алиментов могла бы компенсировать эту ситуацию?

— Я хочу по закону, как присудит суд, пусть будет так.

— Но это очень маленькие деньги.

— Этим вопросом занимается адвокат, он знает эти юридические тонкости. Я не очень в этом разбираюсь, поэтому и контракт подписывала, не читая. Говорить нет смысла.

— Есть ли у вас страх, что дети останутся в шатком материальном положении?

— Есть, как у любой мамы. Пока это официально не будет зафиксировано и я не буду знать, что всё стабильно, у детей есть деньги на жизнь, есть дом, есть оплата образования и всё это зафиксировано юридически, спокойствия у меня не будет. Потому что сегодня он хочет давать деньги а завтра любой человек может передумать. Я надеюсь на его порядочность очень и верю в неё, но без юридического подтверждения спокойной жизни быть не может. Это естественно.

— Что произошло на самом деле в вашей семье? Почему человек поменялся так резко? Почему он решил развестись?

— Это уже его личная жизнь. Мне не очень приятно и достаточно больно говорить о том, почему он принял решение о разводе, ушёл. Наверное, лучше спрашивать Олега напрямую, не хочется в его личной жизни ковыряться.

Олег Сирота vk.com/sirotaoleg

— А с детьми он общается?

— С детьми он общается периодически, всё нормально, дети его очень любят. Он хорошим папой и мужем всегда был.

— С чем вы связываете его внешнее преображение?

— Многие пишут, что он развёлся и похудел. На самом деле больше чем два с половиной года назад он сел на диету, он занялся спортом. Тогда о разводе и речи не было. Мы вместе сидели на диете, я сидела за компанию. Он занимался великом, бегом, плаванием.

У него правда были проблемы со здоровьем и его это пугало. До этого я пилила его бесперспективно, чтобы он срочно худел. Но пока петух жаренный не клюнул, он начал худеть. Просто он ещё подстригся и кажется, что о н похудел за три месяца — нет, это долгий путь, тяжёлая работа у него была. Это никак не связано с разводом, вообще никак.

— Даже самый прекрасный человек, если бизнес в нестабильном положении, начинает нервничать, допускать ошибки. Кажется, сейчас это происходит и можно сделать вывод, что бизнес не очень благополучный. Можно такой вывод сделать?

— Я не могу так сказать. Наша сыроварня реально росла бешеными темпами. У нас стройка нового хранилища большого у нас производство сыра увеличилось. Мы постоянно расширялись. Какие-то трудности, как у любых предпреимателей, бывают, но они не катастрофичные. В этом плане у Олега всё хорошо.

— Он сейчас один там заправляет, вы там не появляетесь?

— Нет, почти год назад Олег запретил мне работать на сыроварне и выдворил меня оттуда. Ещё до момента, когда он ушёл.

— А почему?

— Что-то не хотелось ему, перед уходом он меня убрал.

— То есть он уже год назад вынашивал план?

— Нет, как раз примерно год назад он ушёл — десять месяцев назад, в мае того года

— Как ваш отец отреагировал?

— Как все папы, расстроился очень. Мой папа в этом плане не отличается ничем от любого другого папы. Он всегда держал дистанцию, никогда не лез в брак ни в мой, на в брак брата. Он никуда свой нос не совал несмотря на то, что у него такой имидж, что он строгий командир, нет. Это только с виду так кажется.