Герману Стерлигову не нравится мужской стриптиз

Когда на кого-то нападаешь, надо всегда быть готовым получить сдачи, и уж тем более если нападаешь на бойцов ММА. Но именно это и сделал Герман Стерлигов, бизнесмен с очень странными религиозными взглядами, которые едва ли можно назвать православными в привычном понимании. Стерлигов обрушился с критикой на смешанные единоборства и лично на главного представителя этого вида спорта от православной части России Фёдора Емельяненко.

ММА — это шоу-бизнес. Весь большой спорт — это шоу-бизнес. Это зрелище, а обнажение тела своего запрещено Библией и является мужским стриптизом. Отвратительно, когда люди за деньги раздеваются и валяются друг у друга между ног. Это мерзость, — приводит слова Стерлигова Fighttime.

Он также добавил кое-что лично про Фёдора Емельяненко.

Особенно отвратительно, когда некоторые используют христианские символы и святыни, как бы оправдывая и освящая все эти мерзости. И это я говорю о Фёдоре Емельяненко, который надевал-снимал крест многократно перед боями, демонстрируя, что он якобы христианин. Просто за бабло раздеваются мужики и устраивают зрелище. И дерзают при этом использовать имя Господа нашего, Царя царей и Владыки владык. Поэтому я считаю Емельяненко негодяем и кощунником, — сказал Стерлигов.

Федор Емельяненко Amy Sanderson/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

В конце он пожелал всем, кто занимается «этими греховными делами, соскакивать с этого дела, становиться христианами, просить и у Бога, и у людей прощения».

Надо сказать, что это не первый выпад Стерлигова в сторону ММА. Три недели назад он назвал этот вид спорта мужским стриптизом, где мужики «чуть ли не в член упираются носами».

Ещё тогда на эти слова «православного бизнесмена» отреагировал Александр Емельяненко. Он посоветовал выйти на бой и проверить, чем именно там мужики занимаются.

Он получит по зубам. В лучшем случае его спать отправят за подобные слова. Без разницы, пусть выбирает себе любого бойца. Мне кажется, любой боец, который уступает ему в весе, отправит его спать за подобное, — приводит слова Емельяненко-младшего РЕН ТВ.

Вообще, что означают все эти выпады Стерлигова? С одной стороны, это очередное диковатое мнение человека, чьи религиозные взгляды отличаются радикальностью. Он имеет право на это мнение. С другой стороны, Стерлигов — первый известный человек, кто критикует бойцов именно с христианских позиций. За что только ни критиковали ММА, но за то, что они противоречат Библии, как-то не приходилось слышать.

С исламом другая история. Почти после каждого громкого высказывания Хабиба Нурмагомедова с мусульманским подтекстом, вроде критики Егора Крида и «откровенных» театральных представлений в Махачкале, ему припоминают участие в ММА-поединках в полуголом виде.

Мужчине-мусульманину, как известно, запрещено показывать живот и всё, что ниже него и выше колен кому-либо, кроме жены. Также, по правилам Шариата нельзя драться за деньги и особенно бить в голову. Хабиб же всё это делает уже много лет, он так зарабатывает на жизнь. И за это его тоже критиковали некоторые исламские деятели, к примеру муфтий Москвы Рустам Батыр в 2019 году в интервью «Бизнес Online».

Но бойцы-мусульмане продолжают выступать в ММА, и их становится всё больше. Хабиб в этом смысле — пример для миллионов. Его можно назвать самым большим авторитетом для всего мусульманского мира. Если ему можно, то можно всем братьям по вере.

К словам Стерлигова, тем более не обязательно относиться серьёзно. Этот человек в прошлом году открыл магазин для бедных «Берёзка», в котором предложил всем желающим покупать хлеб по цене в 440 рублей. Ещё он предлагал сократить население Москвы до миллиона человек, а остальных согнать в колхозы.

Так что, Стерлигов посмешил российских фанатов ММА, за что ему спасибо. Тема ММА и религий не новая, и наверняка она не в последний раз поднималась. Пока эти две части жизни неплохо сосуществуют, и нет причин, почему так не должно быть дальше.