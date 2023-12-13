В Москве россиян впервые лишили паспортов за преступление: как это было МВД: в Москве двое россиян впервые лишились гражданства за преступление

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за совершение преступления были задержаны двое россиян, которых позднее лишили гражданства, сообщили в пресс-службе МВД. Что об этом известно?

За что россияне были лишены гражданства

По данным МВД РФ, в ходе проведенных проверочных мероприятий были выявлены двое приезжих мужчин, которые стали гражданами РФ. Они совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Так, у одного из них обнаружено и изъято 19 свертков с мефедроном, а у второго — один сверток с аналогичной „синтетикой“. Оба привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и осуждены в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в ведомстве.

В МВД РФ напомнили, что в связи с тем, что 26 октября вступил в силу закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28.04.2023, у граждан России были изъяты их паспорта.

«Помимо этого, в отношении данных мужчин вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации. Действующие российские паспорта у них изъяты», — резюмировали в ведомстве.

Кого лишили гражданства в Курганской области

В пресс-службе УМВД по Курганской области рассказали, что двое бывших мигрантов из Казахстана, осужденных за преступления, были лишены приобретенного российского гражданства.

Отмечается, что один из мужчин получил гражданство РФ в 2014 году, а уже в 2018-м его признали виновным в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. Второй получил гражданство в 2020 году, а через два года суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

Что известно о Федеральном законе № 138-Ф3

29 декабря 2021 года документ был внесен президентом России Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента. 18 апреля 2023 года его приняла Госдума, а уже 26 апреля одобрил Совет Федерации. 28 апреля 2023 года закон о гражданстве подписал глава государства.

Отмечается, что основанием для лишения гражданства РФ может стать «представление соискателем гражданства поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщение заведомо ложных сведений о себе, нарушение Конституции и законодательства РФ, выразившееся в совершении преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности».

Также гражданства РФ могут лишить тех, кто совершил преступления, предусмотренные 64 статьями Уголовного кодекса РФ. Сюда, в частности, входят: преступления против половой неприкосновенности личности, подделка денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, преступления террористической и экстремистской направленности.

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