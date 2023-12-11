Россиян обязали сдать загранпаспорта: почему забирают и кого это коснется

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

11 декабря в России вступило постановление правительства, согласно которому гражданам с ограничением права на выезд из страны положено сдать загранпаспорт на хранение в Министерство внутренних дел, Федеральную службу безопасности, Министерство иностранных дел, дипломатическое представительство или консульство. Какие категории граждан не смогут отправиться за границу — в материале NEWS.ru.

Как регулируется сдача загранпаспорта

Согласно новым нормам, после получения уведомления об ограничении выезда из РФ гражданин в течение пяти дней должен сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, которым он был выдан, либо в структуру, которая применила к нему ограничительную меру: в МВД, ФСБ, МИД, консульство или посольство. После этого госорганы обязаны оформить акт приема-передачи.

После отмены ограничения или истечения срока действия загранпаспорт возвращается владельцу. Если права на выезд лишен призывник, то для получения на руки документа он должен предоставить военный билет с отметкой об окончании службы по призыву или альтернативной службы.

В феврале 2024 года вступят в силу поправки, которые дают ФСБ и МВД дополнительные полномочия по изъятию паспортов россиян. По старым нормам это было возможно, если гражданина привлекали в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, если он имел непогашенную судимость или уклонялся от выплат штрафов и других наложенных судами обязательств. Помимо этого, «до истечения срока временного ограничения в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта», должны были предоставлять на хранение свои документы допущенные к особо секретным данным, проходящие службу в ВС РФ или альтернативную службу, а также те, кто работал в ФСБ. Согласно новым поправкам, оснований для сдачи загранпаспорта стало больше.

У кого именно будут забирать загранпаспорта

В постановлении правительства об этом не сказано, но, как объяснил NEWS.ru адвокат Евгений Смирнов, категории граждан, кому ограничено право на выезд, прописаны в статьях закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

«Закон определяет 10 оснований для ограничения права на выезд из страны. Это может быть ознакомление с совершенно секретными документами, привлечение к уголовной ответственности, признание банкротом, получение повестки и ряд других случаев. Тем, кому ограничено право на выезд, обязаны сообщить об этом в течении трех рабочих дней. К сожалению, это часто не соблюдается», — отметил адвокат.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Полный список выглядит так:

Имеющие допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

Призванные на военную службу или направленные на альтернативную гражданскую службу.

Подлежащие призыву на военную службу, со дня размещения в отношении них повестки военкомата в соответствующем реестре.

Подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу.

Осужденные по статьям УК РФ до отбытия наказания.

Уклоняющиеся от исполнения наложенных судом обязательств.

Сообщившие о себе заведомо ложные сведения на стадии оформления документов для выезда из РФ.

Сотрудники ФСБ.

Уволенные с военной службы в органах ФСБ (на срок до пяти лет со дня увольнения).

Граждане, признанные физлицами-банкротами.

Какие наказания грозят тем, кто не сдаст загранпаспорт в срок

По словам Евгения Смирнова, никаких санкций тем, кто решил не сдавать загранпаспорт на хранение, пока не существует.

«Единственное, паспорт могут признать недействительным, но только в том случае, если право выезда ограничено в связи с допуском к государственной тайне», — отметил собеседник NEWS.ru.

Адвокат также добавил, какие меры будут приняты в отношении граждан РФ, которые живут или временно находятся за границей.

«Тем, кто узнал о своем запрете на выезд, находясь за пределами РФ, ничего не грозит. Уголовная ответственность за выезд (пересечение границы) секретоносителей наступает только после их уведомления о запрете на выезд из страны», — отметил Смирнов.

По его словам, если человек, потенциально попавший в список «невыездных», взял с собой загранпаспорт во время похода в российское консульство за границей, он рискует «расстаться с ним».

«Кроме того, при возврате в РФ важно учитывать, что у вас наступает обязанность сдать заграничный паспорт и выехать из РФ вам не позволят», — резюмировал адвокат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Могут ли отобрать загранпаспорт на границе при выезде из РФ

ТАСС, сообщая о постановлении правительства о правилах изъятия загранпаспортов, утверждает, что речь в них идет о проверках «на предмет подделок или недостоверных сведений».

«Правила приняты во исполнение подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в июне закона, который утверждает основания для признания недействительными загранпаспортов — как обычных, так и дипломатических или служебных», — говорится в публикации.

Как рассказал NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин, «ключевое изменение» в действующих правилах и законах — на границе у выезжающего из России гражданина «могут проверить паспорт и изъять для проверки его подлинности, не выдан ли он на основании поддельных документов».

«Даже при наличии действительного паспорта и отсутствии ограничений на выезд за рубеж при большом желании можно приостановить выезд для проверки абсолютно кого угодно», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

По утверждению Михаила Салкина, ничего не поменялось для тех, кто находится под судом или следствием. Эти категории граждан как раньше, так и теперь не могут выезжать из РФ, пока разбирательство не будет окончено или не прекратится мера пресечения.

Что будет с теми, кто получил повестку из военкомата

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ранее заявил, что с 11 декабря у российских призывников начнут забирать загранпаспорта и отправлять на хранение.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

«Здесь не идет речь о каком-то тотальном запрете. Это временное ограничение права на выезд. Именно поэтому данные в общей системе не аннулируются, человек просто сдает паспорт на хранение, чтобы получить его после окончания ограничения», — утверждает парламентарий.

Адвокат Калой Ахильгов, комментируя поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», отметил, что если гражданин России получил повестку в военкомат, то он должен будет сдать загранпаспорт на хранение в миграционный отдел полиции.

«При направлении электронной повестки гражданину ограничивают выезд из страны. В этом случае загранпаспорт такого гражданина в течение пяти рабочих дней подлежит передаче на хранение в миграционный отдел МВД «до истечения срока временного ограничения», — рассказал Ахильгов.

Он напомнил, что ранее в законе «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» появилась новая статья — 15.1, которая запрещает гражданам выезд из страны сразу с момента вручения повестки, в том числе в цифровом виде. Ограничения будут действовать, пока получатель документа не явится в военкомат.

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