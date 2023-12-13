Депутаты ГД отказались прекращать рейды на «наливайки» после жалоб из МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы отказались прекращать рейды на «наливайки», точки, продающие алкоголь в жилых домах, после поступившей жалобы главы МВД Владимира Колокольцева спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, пишет издание «Подъем». По словам депутата Бийсултана Хамзаева, обращение вряд ли составлял сам Колокольцев, потому что это «не соответствует его профессиональной позиции».

Он отметил, что в письме есть «некоторые юридические неточности». Парламентарий уточнил, что 10 октября кабмин вывел точки продаж алкоголя и табака из-под действия упомянутого министром моратория, а «фиксировать нарушение и вызывать на место полицию» имеет право любой гражданин.

Я думаю, что это пресс-служба постаралась. Они этим письмом оказали министру медвежье одолжение в преддверии новогодних праздников, когда МВД, наоборот, должно активизироваться в отношении любых контрафактов, — сказал Хамзаев.

По данным издания, депутат Николай Арефьев намерен продолжать рейды на «наливайки» в многоквартирных домах в Астраханской области. По его словам, эти проверки нужны, «чтобы убедиться, действительно ли уже так все трагично или можно потерпеть».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве субъектов России на запрет «наливаек» в многоквартирных домах, он будет рассмотрен в приоритетном порядке. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что согласно проведенному ранее опросу, 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в «наливайках» в ночное время.

РБК со ссылкой два источника в Госдуме ранее писал, что Колокольцев написал письмо Володину из-за того, что некоторые депутаты устраивают рейды по «наливайкам». Они пояснили, что к этим рейдам привлекается внимание СМИ, в результате чего у людей создается ложное впечатление о бездействии полиции, хотя надзор за торговлей по закону не входит в ее компетенции. В письме уточнялось, что Хамзаев «ввел в заблуждение аудиторию телепрограммы, создав ложное впечатление о длительном бездействии полиции по отношению к продавцам алкогольной продукции».