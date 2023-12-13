Глава МВД призвал Володина прекратить депутатские рейды по «наливайкам» Колокольцев призвал Володина пресечь депутатские рейды по ночным заведениям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава МВД Владимир Колокольцев написал письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за того, что некоторые депутаты устраивают рейды по так называемым «наливайкам» (точкам, продающим алкоголь в жилых домах, в том числе в ночное время), сообщили РБК два источника в Госдуме. Они пояснили, что к этим рейдам привлекается внимание СМИ, в результате чего у людей создается ложное впечатление о бездействии полиции, хотя надзор за торговлей по закону не входит в ее компетенции.

В ходе мероприятия Б. С. Хамзаев (депутат. — NEWS.ru) ввел в заблуждение аудиторию телепрограммы, создав ложное впечатление о длительном бездействии полиции по отношению к продавцам алкогольной продукции <...>. В связи с этим прошу вас довести до сведения депутатского корпуса позицию руководства страны о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность, — отметил Колокольцев.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве субъектов России на запрет «наливаек» в многоквартирных домах, он будет рассмотрен в приоритетном порядке. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что согласно проведенному ранее опросу, 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в «наливайках» в ночное время.

До этого Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий продажу алкоголя на летних верандах ресторанов и кафе. Документ был внесен на рассмотрение председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным.