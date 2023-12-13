Экс-начальник УМВД Петербурга задержан из-за легализации тысяч мигрантов

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Экс-начальник регионального управления МВД из Санкт-Петербурга задержан по делу о незаконной легализации более 100 тысяч мигрантов, сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России и сотрудники УФСБ России установили причастность к данной противоправной деятельности бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, который месяц назад уволился из органов внутренних дел по собственному желанию, — рассказали в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в полиции Петербурга прошли обыски из-за покровительства этнической группировке. Канал отмечает, что в мероприятиях приняли участие бойцы СОБРа. Есть данные о том, что двух полицейских подозревают в содействии организованной группе вымогателей, избивавших людей ради денег.

Тем временем Россия теряет привлекательность для трудовых мигрантов из Центральной Азии, сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. По ее словам, это происходит из-за ослабления рубля, ужесточения контроля со стороны МВД и рисков попасть в армию.