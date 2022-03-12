В Даркнете начались утечки данных банковских карт россиян и иностранцев

В последнее время на пространствах теневой сети Интернета появились данные банковских карт более 100 тысяч россиян, пишет «Коммерсант». Специалисты по кибербезопасности подтвердили, что с 26 февраля хакеры начали массово атаковать российских клиентов в попытках списать их финансы со счетов.

Предполагается, что взломщики попытались в скором темпе «монетизировать» украденные данные. Однако ввиду того, что многие сведения потеряли свою ценность, злоумышленники решили слить их в Сеть. IT-специалисты отметили, что на волне участившихся хакерских атак возможен рост спроса на данные карт западных банков.

Карты иностранных банков можно использовать для покупок на зарубежных площадках. С учётом того, что международное взаимодействие в правоохранительной сфере сейчас будет переживать не лучшие времена, спрос на дампы карт западных банков будет только расти, — заявил руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев.

Хакерские атаки из-за рубежа осуществлялись на компьютеры в Китае для их контроля и последующих атак на Россию, Украину и Белоруссию, сообщил Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в Интернете. В 87% случаев целью кибератак была Россия.

Ранее сообщалось, что в ряде российских Telegram-каналов произошёл массовый взлом, в ходе которого хакеры публиковали сообщения, дискредитирующие военную спецоперацию на Украине. Кроме того, в послании взломщики призывали мирных жителей к выходу на митинги.