В России произошёл массовый взлом Telegram-каналов

Readovka сообщает, что в ряде российских Telegram-каналов произошёл массовый взлом, в ходе которого хакеры публиковали сообщения, дискредитирующие военную спецоперацию на Украине. Кроме того, в послании взломщики призывали мирных жителей к выходу на митинги.

На данный момент известно о взломах Telegram-каналов военкоров Евгения Поддубного, Александра Коца, каналов «ОколоКремля» и «Варшавская Русалка», — информирует издание.

По одной из версий, хакеры распространяли сообщения через популярного бота CrosserBot, который предназначен для анализа аудитории каналов (для работы бота его нужно добавить в администраторы канала).

Ранее в Роскосмосе заявили о продолжающейся борьбе с кибератаками. По словам директора департамента цифрового развития корпорации Константина Шадрина, часть DDoS-атак на официальный сайт Роскосмоса удалось отразить.

25 февраля была зафиксирована масштабная DDoS-атака на серверы информационных ресурсов Lenta.ru, «Газета.Ru» и «Рамблер». Кибератаки также были совершены на портал госуслуг РФ.