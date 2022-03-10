СМИ Китая назвали причину хакерских атак из-за рубежа

Хакерские атаки из-за рубежа осуществлялись на компьютеры в Китае для их контроля и последующих атак на Россию, Украину и Белоруссию, сообщает агентство «Синьхуа» ссылаясь на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в Интернете. В 87% случаев целью кибератак была Россия.

Находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, попытки взлома начались с конца февраля и большинство из них велись с территории США.

25 февраля была зафиксирована масштабная DDoS-атака на серверы информационных ресурсов Lenta.ru, «Газета.Ru» и «Рамблер». Кибератаки также были совершены на портал госуслуг РФ.

В марте стало известно, что сайты российских госорганов также подверглись массированной хакерской атаке в зоне gov.ru. Атака была совершена на сайты Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы судебных приставов, Росавиации, Минпромторга, Росстандарта, Минприроды, Росгвардии, Росздравнадзора, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Росморречфлота и Россельхознадзора.