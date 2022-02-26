Портал «Госуслуги» столкнулся с масштабными кибератаками

Минцифры столкнулось с крупными и профессиональными кибератаками, под удар хакеров попал, в том числе портал Госуслуг. Только за 26 февраля специалисты министерства зафиксировали более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта, сообщает ТАСС.

Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. <...> Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности, — подчеркнули в ведомстве.

В Минцифры также указали на надёжную защиту персональных данных пользователей, хакеры не смогут получить к ним доступ. Хотя, признали в ведомстве, у россиян могут быть проблемы с временной недоступностью сервисов.

Ранее стало известно, что официальные сайты президента России, правительства, Госдумы и Совета Федерации вечером 26 февраля не работали. В Кремле это никак не комментировали. О возможных сбоях в работе сообщали и в РЖД. Это связали с DDoS-атакой. О кибератаке на свой сайт также рассказали в Роскосмосе.