Сайты госорганов в зоне gov.ru подверглись массовой хакерской атаке

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Сайты российских госорганов подверглись массированной хакерской атаке в зоне gov.ru. Атака была совершена на сайты Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы судебных приставов, Росавиации, Минпромторга, Росстандарта, Минприроды, Росгвардии, Росздравнадзора, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Росморречфлота и Россельхознадзора.

После 20:00 мск сайты некоторых министерств и ведомств не открывались, на других появился провокационный баннер. Позже дополнительно перестали функционировать веб-ресурсы Минцифры, Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), Росимущества и Федеральной таможенной службы.

Ранее о регулярных атаках на свой сайт сообщали в Роскосмосе.

25 февраля была зафиксирована масштабная DDoS-атака на серверы информационных ресурсов Lenta.ru, «Газета.Ru» и «Рамблер». Кибератаки также были совершены на портал госуслуг РФ.