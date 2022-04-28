В Белгородской области сработала система ПВО

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В Белгородской области в ночь на четверг, 28 апреля, примерно в 00:50 по московскому времени сработала система ПВО, сообщают очевидцы в социальных сетях. Многие отметили, что услышали «хлопок» в небе. Пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин подтвердил «Известиям», что в области сработала система противовоздушной обороны.

В настоящее время уточняются детали произошедшего. Представители региона на данный момент не смогли предоставить дополнительную информацию по инциденту.

По центру Херсона ранее были нанесены удары ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами». Всего было два удара «Точками-У». Серия мощных взрывов прогремела рядом с телецентром. Отмечается, что обстрел района телецентра Херсона ракетами «Точка-У» и «Ураган» вёлся со стороны позиций украинских войск. Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.

Глава правовой секции постпредства РФ в ООН Сергей Леонидченко ранее заявил, что виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, а денацификация Украины будет завершена. Он рассказал про секретный объект СБУ в аэропорту Мариуполя, где устраивались пытки.